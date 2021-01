Chissà se la panchina per Allegri è Real (Di domenica 31 gennaio 2021) Max fermo da 19 mesi ma sempre gettonato. Ora ci provano i Blancos e lo vuole la Roma. E lui ha sempre più credito nonostante la vacanza Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Max fermo da 19 mesi ma sempre gettonato. Ora ci provano i Blancos e lo vuole la Roma. E lui ha sempre più credito nonostante la vacanza

MarcoFiorito98 : Chissà quanto soffriva Andonio in panchina con Godin che ha lasciato Eriksen in campo 90' - davidebalzola : @kravotz @GiAdUzZoLa90 In panchina non è che ci sia chissà chi di giocatori - laberty95 : @pastarossa_ piango perché mi ricordo benissimo lui che entra in campo e su radio dolomiti che commentano 'chissà s… - Sssince1908 : @MatteoBandit2 Chissà se diventerà un bravo allenatore ? magari sarà lui a sedere sulla panchina dell'inter un gior… - InZaynsArms7_ : Ma questo sta dicendo seriamente al figlio di incontrarsi a Dubai o chissà dove per chiarire? Ma amò va bene anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Chissà panchina Chissà se la panchina per Allegri è Real

Max fermo da 19 mesi ma sempre gettonato. Ora ci provano i Blancos e lo vuole la Roma. E lui ha sempre più credito nonostante la vacanza

I Neri a Sanremo: è la terza sfida in otto giorni

... top - scorer della squadra con 7 reti), aveva visto il debutto in panchina di Matteo Andreoletti, ... Chissà che da lassù Gianni non riesca a collegarsi domenica, magari a fianco del mitico portiere '...

Roberto Mancini, i consigli per investire bene: affidarsi a persone competenti Corriere della Sera Max fermo da 19 mesi ma sempre gettonato. Ora ci provano i Blancos e lo vuole la Roma. E lui ha sempre più credito nonostante la vacanza... top - scorer della squadra con 7 reti), aveva visto il debutto indi Matteo Andreoletti, ...che da lassù Gianni non riesca a collegarsi domenica, magari a fianco del mitico portiere '...