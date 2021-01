Calciomercato Juventus, possibile tentativo last minute di Paratici (Di domenica 31 gennaio 2021) Il mercato della Juventus potrebbe non essere concluso. In attesa di capire lo sviluppo di alcuni movimenti riguardanti possibili scambi di giovani con l’Atalanta e la situazione di due calciatori di proprietà della Juve sui quali ci sarebbero diversi interessi, Paratici potrebbe effettuare un tentativo last minuti per Gianluca Scamacca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo di scena: affare in dirittura d'arrivo Sebbene l’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, sembrerebbe essersi allontanato, secondo Sky Sport la Juventus potrebbe provarci ancora un’ultima volta. Scamacca dovrebbe infatti lasciare il Grifone per tornare in neroverde dove potrebbe anche restare per i prossimi 6 mesi. Questo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. L'articolo proviene ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il mercato dellapotrebbe non essere concluso. In attesa di capire lo sviluppo di alcuni movimenti riguardanti possibili scambi di giovani con l’Atalanta e la situazione di due calciatori di proprietà della Juve sui quali ci sarebbero diversi interessi,potrebbe effettuare unminuti per Gianluca Scamacca. LEGGI ANCHE:, colpo di scena: affare in dirittura d'arrivo Sebbene l’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, sembrerebbe essersi allontanato, secondo Sky Sport lapotrebbe provarci ancora un’ultima volta. Scamacca dovrebbe infatti lasciare il Grifone per tornare in neroverde dove potrebbe anche restare per i prossimi 6 mesi. Questo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. L'articolo proviene ...

