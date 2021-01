Bob donne, Katrin Beierl conquista la Sfera di Cristallo, a Igls vince Kaillie Humphries (Di domenica 31 gennaio 2021) Kaillie Humphries vince l’ultimo appuntamento della stagione della Coppa del Mondo 2020-2021 di bob in quel di Igls (Austria) ma è la padrona di casa Katrin Beierl a festeggiare, mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo. L’austriaca, infatti, si accontenta del terzo posto finale, dato che la rivale numero uno, la tedesca Kim Kalicki, non va oltre il sesto posto e non riesce a ridurre il gap nella graduatoria generale. La classifica finale vede Katrin Beierl concludere la sua annata con 1506 punti contro i 1431 di Kim Kalicki ed i 1363 di Mariama Jamanka. La nativa di Mödling, quindi, centra il primo trionfo della sua carriera a 27 anni in una stagione nella quale la sua costanza di rendimento ha fatto ampiamente la ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)l’ultimo appuntamento della stagione della Coppa del Mondo 2020-2021 di bob in quel di(Austria) ma è la padrona di casaa festeggiare, mettendo le mani sulladi. L’austriaca, infatti, si accontenta del terzo posto finale, dato che la rivale numero uno, la tedesca Kim Kalicki, non va oltre il sesto posto e non riesce a ridurre il gap nella graduatoria generale. La classifica finale vedeconcludere la sua annata con 1506 punti contro i 1431 di Kim Kalicki ed i 1363 di Mariama Jamanka. La nativa di Mödling, quindi, centra il primo trionfo della sua carriera a 27 anni in una stagione nella quale la sua costanza di rendimento ha fatto ampiamente la ...

