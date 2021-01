Belen Rodriguez | al centro della polemica dopo il suo ultimo post su Instagram | un bicchiere di vino fa infuriare i follower

ToniaCate : RT @beatrice_2012: Fotografo dei vip Scusami andrei dall'oculista Se lei è la Leotta, io sono Belen Rodriguez @IrisDiletta @alefracri @Ann… - PRosati1974 : RT @beatrice_2012: Fotografo dei vip Scusami andrei dall'oculista Se lei è la Leotta, io sono Belen Rodriguez @IrisDiletta @alefracri @Ann… - Giovannapolido3 : RT @beatrice_2012: Fotografo dei vip Scusami andrei dall'oculista Se lei è la Leotta, io sono Belen Rodriguez @IrisDiletta @alefracri @Ann… - beatrice_2012 : Fotografo dei vip Scusami andrei dall'oculista Se lei è la Leotta, io sono Belen Rodriguez @IrisDiletta @alefracri… - blogtivvu : Belen Rodriguez brinda con il vino? “Sei incinta, non devi!”, sommossa social: ecco che succede -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

nel bene e nel male fa sempre parlare di sé e probabilmente è proprio questa la sua forza che l'ha resa un personaggio sempre seguitissimo e al centro delle cronache ormai da anni. " ...ha creato una nuova polemica social per avere bevuto (non sappiamo se l'ha fatto davvero oppure no) del vino, brindando con la sorella minore Cecilia. Come ben sapete, la showgirl ...La scelta di Belen di mostrarsi con un bicchiere di vino in mano ha scatenato la reazione preoccupata dei suoi fan di Instagram.La cantante di Sora manda in visibilio i followers con le sue ultime Stories. La camicetta non trattiene l'abbondante dècolletè.