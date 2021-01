Sospeso l’invio delle cartelle esattoriali fino al 28 febbraio (Di sabato 30 gennaio 2021) l’invio delle cartelle esattoriali è stato Sospeso fino al 28 febbraio 2021, grazie all’intervento del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto di proroga. Un provvedimento travasato per la conversione nel decreto Milleproroghe. Ora la palla passerà al nuovo governo che dovrà prendere una decisione sulle vecchie cartelle, decidendo anche cosa fare con le tasse congelate e con i cittadini alle prese con il fisco. cartelle esattoriali Sulla decisione non è d’accordo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Non è la soluzione giusta”, dichiara il ministro che aveva preso in considerazione la possibilità di un intervento per lo scaglionamento degli invii delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)è statoal 282021, grazie all’intervento del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto di proroga. Un provvedimento travasato per la conversione nel decreto Milleproroghe. Ora la palla passerà al nuovo governo che dovrà prendere una decisione sulle vecchie, decidendo anche cosa fare con le tasse congelate e con i cittadini alle prese con il fisco.Sulla decisione non è d’accordo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Non è la soluzione giusta”, dichiara il ministro che aveva preso in considerazione la possibilità di un intervento per lo scaglionamento degli invii...

