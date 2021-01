Serie A, tutte le partite: risultati e classifica (Di sabato 30 gennaio 2021) La Serie A oggi, ventesima giornata , propone tre anticipi: Bologna - Milan , Sampdoria - Juventus e Inter - Benevento . Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Fiorentina , oggi alle 15 il Milan ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) LaA oggi, ventesima giornata , propone tre anticipi: Bologna - Milan , Sampdoria - Juventus e Inter - Benevento . Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Fiorentina , oggi alle 15 il Milan ...

c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - OfficialASRoma : Doppio 100 oggi per @LorePelle7 ?? 100 presenze con l'#ASRoma in Serie A ?? 100 presenze da titolare in giallorosso… - OptaPaolo : 1 - Ibrahimovic é l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte le competizioni giocate dai rossoneri in que… - serquel_lover : @s0ylisboa io ho il terrore di quella serie. Ne ho sentito parlare così tanto che mi sembra di averla già vista e s… - elxsaflorxs : Vi prego consigliatemi serie, ormai le ho viste quasi tutte..?? -