Sanremo 2021, le parole di Mogol dopo la decisione del governo (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche il celebre paroliere si schiera contro la possibilità di inserire i figuranti all'interno del teatro Ariston L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche il celebre paroliere si schiera contro la possibilità di inserire i figuranti all'interno del teatro Ariston L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - La7tv : #piazzapulita Polemiche #Sanremo, Andrea #Crisanti: 'C'è un inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abit… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Sanremo 2021 e pubblico, #Mogol: 'Ariston teatro come altri' - SassiLive : AMADEUS NON LASCIA SANREMO 2021, SI ATTENDONO DECISIONI DI RAI E CTS PER I FIGURANTI AL TEATRO ARISTON -