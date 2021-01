Sabato Shopping | i consigli del 30 gennaio

Leggi su vanityfair

(Di sabato 30 gennaio 2021) Anno nuovo, shopping nuovo! Siamo arrivati alla fine di gennaio e per affrontare con slancio il tanto atteso 2021 cosa c’è di meglio se non una bella dose di shopping per concedersi qualche sfizio a portata di saldi e sconti stagionali, dando una bella rinfrescata al guardaroba con un occhio rivolto alle prossime tendenze? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse, bianche o arancio. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.