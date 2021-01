Primo sguardo a The Mighty Ducks: Game Changers con Lauren Graham ed Emilio Estevez, a marzo su Disney+ (Di sabato 30 gennaio 2021) L’omonima trilogia cinematografica di The Mighty Ducks (Stoffa da Campioni) rivivrà nuovamente con la nuova serie tv The Mighty Ducks: Game Changers, che debutterà venerdì 26 marzo su Disney+. Il format vede Lauren Graham (star di Una Mamma per Amica e Parenthood) affiancare lo storico protagonista della saga cinematografica, Emilio Estevez, che riprende il suo ruolo dalla trilogia campione di incassi degli anni ’90. Nei film l’avvocato di successo Gordon Bombay (Estevez) ed ex giocatore di hockey sul ghiaccio, dalla carriera stroncata per un infortunio, viene condannato ai lavori socialmente utili dopo essere stato fermato alla guida in stato di ebbrezza: gli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) L’omonima trilogia cinematografica di The(Stoffa da Campioni) rivivrà nuovamente con la nuova serie tv The, che debutterà venerdì 26su. Il format vede(star di Una Mamma per Amica e Parenthood) affiancare lo storico protagonista della saga cinematografica,, che riprende il suo ruolo dalla trilogia campione di incassi degli anni ’90. Nei film l’avvocato di successo Gordon Bombay () ed ex giocatore di hockey sul ghiaccio, dalla carriera stroncata per un infortunio, viene condannato ai lavori socialmente utili dopo essere stato fermato alla guida in stato di ebbrezza: gli ...

