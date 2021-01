Prada Cup 2021, Luna Rossa vola in finale: battuta American Magic 4-0 (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua a volare Luna Rossa in quest’edizione della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha battuto nettamente in semifinale American Magic, vincendo Race 3 e Race 4, e si è qualificata così per la finale della prestigiosa competizione. Appuntamento per il 13 febbraio, quando Luna Rossa se la vedrà contro Team Ineos con in palio il pass per giocarsi la 36esima America’s Cup. Un’altra giornata da incorniciare dunque per l’AC75 di Patrizio Bertelli che ha vinto contro American Magic con un netto 4-0. Massimo risultato nel minimo tempo disponibile per il team italiano, che conquista in appena due giorni di gare la finale, dove sfiderà Team Ineos Uk a partire dal 13 ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua arein quest’edizione dellaCup. L’imbarcazione italiana ha battuto nettamente in semi, vincendo Race 3 e Race 4, e si è qualificata così per ladella prestigiosa competizione. Appuntamento per il 13 febbraio, quandose la vedrà contro Team Ineos con in palio il pass per giocarsi la 36esima America’s Cup. Un’altra giornata da incorniciare dunque per l’AC75 di Patrizio Bertelli che ha vinto controcon un netto 4-0. Massimo risultato nel minimo tempo disponibile per il team italiano, che conquista in appena due giorni di gare la, dove sfiderà Team Ineos Uk a partire dal 13 ...

