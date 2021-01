Potenza-Palermo 0-0: De Rose sale in cattedra, la squadra di Boscaglia fa la gara ma non sfonda. Commento primo tempo (Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, reduce dal pari interno contro il Teramo, che affronta una trasferta insidiosa e irta di incognite contro il Potenza.Boscaglia mischia ancora le carte sul piano strategico e torna al 4-3-3 affidando al nuovo arrivato De Rose le chiavi del centrocampo.Pelagotti tra i pali, Doda e Crivello esterni bassi, Somma e Palazzi a formare il tandem di centrali difensivi. De Rose polo della manovra in zona nevralgica affiancato da Odjer e Luperini, tridente offensivo composto da Kanoute e Valente larghi con Lucca terminale boa.La compagine rosanero piace per personalità e geometrie fin dal primo scorcio di match. Si intravedono maggiore dinamismo ed intensità rispetto agli standard consueti e la leadership tecnica di Ciccio De Rose diviene da subito un fattore per la ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021), reduce dal pari interno contro il Teramo, che affronta una trasferta insidiosa e irta di incognite contro ilmischia ancora le carte sul piano strategico e torna al 4-3-3 affidando al nuovo arrivato Dele chiavi del centrocampo.Pelagotti tra i pali, Doda e Crivello esterni bassi, Somma e Palazzi a formare il tandem di centrali difensivi. Depolo della manovra in zona nevralgica affiancato da Odjer e Luperini, tridente offensivo composto da Kanoute e Valente larghi con Lucca terminale boa.La compagine rosanero piace per personalità e geometrie fin dalscorcio di match. Si intravedono maggiore dinamismo ed intensità rispetto agli standard consueti e la leadership tecnica di Ciccio Dediviene da subito un fattore per la ...

WiAnselmo : Potenza-#Palermo 0-0: De Rose sale in cattedra, la squadra di Boscaglia fa la gara ma non sfonda. Commento primo t… - Mediagol : Potenza-#Palermo 0-0: De Rose sale in cattedra, la squadra di Boscaglia fa la gara ma non sfonda. Commento primo t… - ILOVEPACALCIO : LIVE #POTENZAPALERMO 0-0: FINISCE IL PRIMO TEMPO - Ilovepalermocalcio - rep_palermo : I rosanero in cerca del riscatto, Potenza-Palermo 0-0 La diretta [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 13:07] - bennygiardina : All'intervallo, 0-0 tra #Potenza e #Palermo. Rosa più pericolosi per gran parte del primo tempo, ma nel finale si s… -