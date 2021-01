Perché fa discutere la partecipazione di Matteo Renzi alla ‘Davos del deserto’ in Arabia Saudita (Di sabato 30 gennaio 2021) La visita e le parole di Matteo Renzi in Arabia Saudita infiammano le polemiche intorno al leader di Italia Viva. Nel pieno della crisi di governo ha fatto rumore la partecipazione di Matteo Renzi al Future investment initiative, la conferenza stampa che si è tenuta a Riad, in Arabia Saudita. Nel corso della conferenza, il leader di Italia Viva ha intervistato il principe ereditario bin Salman, uno dei personaggi più potenti (e temuti) dell’area. Renzi in Arabia Saudita: “Penso possa essere il luogo di un nuovo Rinascimento” Durante l’intervista al principe ereditario, Matteo Renzi ha tessuto le lodi dell’Arabia ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) La visita e le parole diininfiammano le polemiche intorno al leader di Italia Viva. Nel pieno della crisi di governo ha fatto rumore ladial Future investment initiative, la conferenza stampa che si è tenuta a Riad, in. Nel corso della conferenza, il leader di Italia Viva ha intervistato il principe ereditario bin Salman, uno dei personaggi più potenti (e temuti) dell’area.in: “Penso possa essere il luogo di un nuovo Rinascimento” Durante l’intervista al principe ereditario,ha tessuto le lodi dell’...

borghi_claudio : @fuser_elche @NinaRicci_us @radiosilvana Sono responsabile di quello che faccio io non di quello che fanno gli altr… - news_mondo_h24 : Perché fa discutere la partecipazione di Matteo Renzi alla ‘Davos del deserto’ in Arabia Saudita - CapitanoNemo : RT @JuncoOfficial: @OverlookHotel71 Luca io non ti defollowo perché ti ritengo una persona intelligente e con la quale si può discutere, e… - HOL1C : Perché invece di applicarti così tanto a discutere su un culo non ti applichi su altre cose per il bene della socie… - marysaltadonald : madonna ma perché devo discutere con i camerettari di prima mattina basta -

Ultime Notizie dalla rete : Perché discutere Zaniolo a «C'è posta per te», il talento della Roma ospite di Maria De Filippi

...responsabilità» Ecco come è nata la nuova storia d'amore tra il calciatore e l'attrice Fa discutere ... soprattutto perché non andavamo più d'accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che ...

Grande Fratello Vip 2020, finalista e pagelle/ I Gregorelli hanno stufato tutti!

Il siparietto ha fatto molto discutere perché Alfonso Signorini continua a tirare fuori questa storia senza alcun rispetto per Giulia Salemi che è davvero stata al fianco del velino e con la quale ha ...

Crisi di governo, l’Udc frena: no a giochi di palazzo, noi in centrodestra. Deputato Iv torna nel Pd Il Sole 24 ORE ...responsabilità» Ecco come è nata la nuova storia d'amore tra il calciatore e l'attrice Fa... soprattuttonon andavamo più d'accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che ...Il siparietto ha fatto moltoAlfonso Signorini continua a tirare fuori questa storia senza alcun rispetto per Giulia Salemi che è davvero stata al fianco del velino e con la quale ha ...