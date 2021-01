Matteo Troiano | morto il “Pavarotto” di Striscia La Notizia

(Di sabato 30 gennaio 2021), meglio noto come “”, è scomparso ufficialmente a 78 anni. L’attore è stato ricordato sui social da Ezio Greggio Un altro pezzo della televisione italiana odierna se n’è ufficialmente andato. La famiglia diLa, infatti, ha detto addio a, meglio noto come ““. L’attore e comico è ufficialmente scomparso a 78 anni, dopo che per tanti aveva fatto compagnia ai telespettatori del TG satirico ideato da Antonio Ricci. Ad annunciare la morte del comico, è stato lo stesso Ezio Greggio, che, tramite un messaggio su Twitter, ha voluto ricordare l’amico ed esprimere il suo cordoglio per la perdita. “È mancato, il cantante stonato che tanti anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Troiano

