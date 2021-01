Massimo Giletti | rivelazione choc sulla De Girolamo | “Tutto orchestrato”

matteosalvinimi : Verso le 20.35 mi collego con Massimo Giletti, a @nonelarena, su @La7tv. Vi aspetto! #nonelarena - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano ospite da Massimo Giletti? - enzono16 : RT @nonelarena: Domenica l’intervista di Massimo #Giletti all’ex magistrato Luca #Palamara. L’ex membro del #CSM torna a #NonelArena per pa… - DavideTedesco74 : Luca Palamara a Non è l'Arena: 'Racconterà una storia segreta'. Trema la magistratura: tam-tam sulla pesantissima c… - Gandalf1948 : 'Storia segreta'. La magistratura trema, Palamara da Giletti: tam-tam sulla pesantissima confessione -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Il Fatto Quotidiano

'Potere, politica e affari'.presenta così la nuova puntata di Non è l'Arena . Nell'anticipazione rilanciata su Twitter il conduttore di La7 svela cosa aspettarsi domenica 31 gennaio. Nel salotto del talk ci sarà ...Nunzia De Girolamo (conduttrice di Ciao maschio , in onda su Rai1 dal 13 febbraio il sabato in seconda serata): 'Cosa accadrà trae gli altri contemporanei? Ricreerò lo spogliatoio. ...Luca Palamara torna domenica 31 gennaio su La7 per parlare del suo ultimo libro-intervista "Il Sistema". Forse qualcuno, ai piani alti, non la prenderà bene ...Luca Palamara torna domenica 31 gennaio su La7 per parlare del suo ultimo libro-intervista "Il Sistema". Forse qualcuno, ai piani alti, non la prenderà bene ...