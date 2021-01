Locali chiusi lanciano la campagna #ultimoconcerto

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 30 gennaio 2021) Idi tutta Italia, allo stremo, sottolineano la crisi della musica con punti interrogativi giganti della: bisogna pensare a un modo per ripartire È passato ormai quasi un anno da quando nei club e nelle sale per i live non risuona la musica. Quasi al collasso e senza prospettive per il futuro… L'articolo Corriere Nazionale.