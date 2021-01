(Di sabato 30 gennaio 2021) Anche stavolta non si può dire che Angela Merkel non sia stata onesta. All’indomani dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, evento seguito in tv da milioni di spettatori in tutti i paesi europei con una partecipazione sentimentale altissima anche in Germania (registrano i sondaggisti di ‘Yougov’), la cancelliera è stata chiara: “Non vi aspettate solo armonia tra noi”. Il sospiro di sollievo per la fine degli scontri continui con l’amministrazione Trump lascia il passo ad un complicato rapporto con Biden, l’amico americano della stragrande maggioranza dei governi europei attuali, che però vorrebbe un’più ostile a Russia e Cina. La cancelliera ha già detto no. L’Ue (e)segue. Detta cinicamente, quasi quasi per l’Ue di Merkel era meglio avere Trump alla Casa Bianca. C’erano mille problemi, da parte europea c’era la paura costante per l’escalation di ...

reportrai3 : Ecco il contratto firmato dalla commissione europea con la compagnia tedesca Curevac per l’acquisto di 225 milioni… - DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: L'Europa tedesca continua a guardare verso est - spicciar : L'Europa tedesca continua a guardare a est (di A. Mauro) - HuffPostItalia : L'Europa tedesca continua a guardare verso est - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @capriglia1 @drugo56873141 @DavideFalchieri @molumbe Ti sembra un'invenzione fantasiosa? È confermata dai protagonisti de… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa tedesca

L'HuffPost

Soprattutto: slogan di una idea d'a matrice, fedele agli interessi della Germania in Cina e Russia. 'L'dovrà prendersi maggiori responsabilità sia in termini militari che ...... Pfizer e Moderna, Astrazeneca è stato approvato dall'Ema per l'; altri due vaccini - Johnson ... mentre l'agenzia regolatoriaha concesso per il momento l'autorizzazione solo per persone ...Detta cinicamente, quasi quasi per l’Ue di Merkel era meglio avere Trump alla Casa Bianca. C’erano mille problemi, da parte europea c’era la paura costante per l’escalation di tensioni globali che l’e ...L'Aifa, agenzia per il farmaco italiana, sta per dare un via libera condizionato all'utilizzo del vaccino contro il Covid di AstraZeneca. Il vaccino potrebbe essere utilizzato solo al di sotto di una ...