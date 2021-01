Lei è la figlia di uno dei volti della tv più amati: l’avete riconosciuta? (Di sabato 30 gennaio 2021) Da molti anni, la vediamo alla conduzione del Tg5 giornaliero. Quello che non sappiamo è che lei è la figlia di un famosissimo giornalista. Il suo nome è Susanna e, di certo, ha ereditato la passione per il giornalismo dal padre. Nata nel 1978, il volto del seguitissimo telegiornale ha esordito per la prima volta in tv nel 2006 e, da allora, non si è più fermata. La sua carriera è infatti sempre stata piena di soddisfazioni e risultati raggiunti. Sapete chi è suo padre? Scopriamolo insieme. Famosissimo anche lui: ecco chi è il padre della nota giornalista Parliamo di Giampiero Galeazzi, famosissimo giornalista che ha letteralmente conquistato i cuori dei fans sin dal suo primo esordio in tv. Laureato in Economia con una tesi in Statistica, Galeazzi ha lavorato per un breve periodo nell’ufficio marketing e pubblicità ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Da molti anni, la vediamo alla conduzione del Tg5 giornaliero. Quello che non sappiamo è che lei è ladi un famosissimo giornalista. Il suo nome è Susanna e, di certo, ha ereditato la passione per il giornalismo dal padre. Nata nel 1978, il volto del seguitissimo telegiornale ha esordito per la prima volta in tv nel 2006 e, da allora, non si è più fermata. La sua carriera è infatti sempre stata piena di soddisfazioni e risultati raggiunti. Sapete chi è suo padre? Scopriamolo insieme. Famosissimo anche lui: ecco chi è il padrenota giornalista Parliamo di Giampiero Galeazzi, famosissimo giornalista che ha letteralmente conquistato i cuori dei fans sin dal suo primo esordio in tv. Laureato in Economia con una tesi in Statistica, Galeazzi ha lavorato per un breve periodo nell’ufficio marketing e pubblicità ...

