Koulibaly: «Dobbiamo gestire meglio le partite, avere la mentalità di prendere più punti» (Di sabato 30 gennaio 2021) Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Che momento state vivendo? «Un momento un po’ strano, sembra che siamo in difficoltà ma Dobbiamo pensare a cosa stiamo facendo in campo e dare un po’ di più. Capisco che la gente è dispiaciuta quando perdiamo come contro il Verona, ma dispiace ancora di più a noi. Dobbiamo alzare la testa come abbiamo fatto giovedì. Dobbiamo colmare i difetti del girone di andata». E’ la rosa più forte in cui hai giocato? «Una delle più forti. Abbiamo anche in panchina giocatori di livello, che fanno la differenza. Ci può dare una spinta in più, Dobbiamo esserne consapevoli, anche del fatto che possiamo fare di più. Con entusiasmo potremo fare qualcosa di grande». Hai fatto un gol bellissimo contro lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Il difensore del Napoli, Kalidou, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Che momento state vivendo? «Un momento un po’ strano, sembra che siamo in difficoltà mapensare a cosa stiamo facendo in campo e dare un po’ di più. Capisco che la gente è dispiaciuta quando perdiamo come contro il Verona, ma dispiace ancora di più a noi.alzare la testa come abbiamo fatto giovedì.colmare i difetti del girone di andata». E’ la rosa più forte in cui hai giocato? «Una delle più forti. Abbiamo anche in panchina giocatori di livello, che fanno la differenza. Ci può dare una spinta in più,esserne consapevoli, anche del fatto che possiamo fare di più. Con entusiasmo potremo fare qualcosa di grande». Hai fatto un gol bellissimo contro lo ...

_SiGonfiaLaRete : Napoli, Koulibaly: “Dobbiamo leggere meglio le partite, ma possiamo recuperare punti. Siamo tutti con Gattuso, lo d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Koulibaly: 'Siamo una squadra forte, Gattuso ci dà la fiducia, non ha dubbi sulla nostra qualità, d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Koulibaly: 'Siamo una squadra forte, Gattuso ci dà la fiducia, non ha dubbi sulla nostra qualità, d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Koulibaly: 'Siamo una squadra forte, Gattuso ci dà la fiducia, non ha dubbi sulla nostra qualità, d… - apetrazzuolo : KISS KISS - Napoli, Koulibaly: 'Siamo una squadra forte, Gattuso ci dà la fiducia, non ha dubbi sulla nostra qualit… -