Keira Knightley dice basta alle scene di nudo

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’attrice britannicaha dichiarato durante un’intervista nel podcast “Chanel connects” che non farà piùdi, salvo che non siano registe donne a dirigerle. Sembrerebbe che l’attrice abbia introdotto questa clausola nel suo contratto già dal 2015, data in cui è nata la sua prima bambina. Ma vediamo i motivi di questa scelta. Cosa ha portatoa fare questa scelta ? L’attrice ha dichiarato di non sentirsi più a suo agio a giraredie di sesso dopo essere diventata madre. Ricordiamo infatti che laha avuto la prima figlia nel 2015 e la seconda questo settembre. Ma non è solo il cambiamento del suo corpo che l’ha portata a fare questa scelta. Altro motivo è il non ...

Keira Knightley ha dichiarato che non farà più scende di nudo nei suoi film, a meno che queste non siano necessarie e dirette da donne ...