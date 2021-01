I giorni di Dybala: il doppio interrogativo che tormenta la Joya (Di sabato 30 gennaio 2021) Paulo Dybala ancora fuori: il doppio interrogativo che tormenta l’attaccante della Juventus e incide anche sulla squadra I giorni della Merla sono pronti a trasformarsi nei giorni di Paulo Dybala. La Joya è ancora ai box e su di lui aleggia un doppio interrogativo. Andrea Pirlo si è ormai abituato a fare senza di lui, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Pauloancora fuori: ilchel’attaccante della Juventus e incide anche sulla squadra Idella Merla sono pronti a trasformarsi neidi Paulo. Laè ancora ai box e su di lui aleggia un. Andrea Pirlo si è ormai abituato a fare senza di lui, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MerolaTommaso : @GiovaAlbanese Tra infortuni, covid e una partita ogni 3 giorni a che serve una quarta punta ???????. Cn dybala che n… - AgostinoVallef2 : @Fili190381 @martasospesa @farted94 Assolutamente, ma per persone in salute e sportive la positività dura mediament… - orahounbelnick : I 15 giorni per Dybala diventano sempre 45 ?? ha tempi di recupero lentissimi. - FulvioDelmiglio : 3 attaccanti per 2 posti e si gioca ogni 3 giorni. Se arrivasse Dzeko, Lautaro giocherebbe lo stesso più minuti di… - Domenico1oo777 : @juventusfans Io dico solo una cosa...noi avremo 9 partite FONDAMENTALI in 28 giorni a Febbraio con 2 attaccanti...… -