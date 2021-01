Giulia De Lellis e il messaggio sulle donne che si lasciano | i fan fraintendono

(Di sabato 30 gennaio 2021)Detorna a far parlare di sé. L’influencer romana ha lanciato alcune dichiarazioni circa il comportamento delle ragazze dopo essersi lasciate. Leggiamo insieme cos’ha detto.Delancia una considerazione da fare insieme ai suoi follower: perché le tipe quando si mollano con il marito, il fidanzato, le fidanzate impazziscono? SecondoL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Beautif77413855 : 30 ?? gennaio ?? 2021 ?? Sono d’accordo anzi d’accordissimo con Giulia de lellis #gfvip - voideditss : RT @trashbiccis: In tutto questo Giulia de Lellis contro il #GFVIP ?????? e Pupo ?? #tzvip - Esaurita9 : È tutto un copione. Giulia de LELLIS l ha detto. #prelemi #GFVIP #gregorelli - Esaurita9 : @Franci59540900 @elegantissima77 Ma vi pare che fa la cena? Ahahahahaha anche Giulia de LELLIS ha detto che è tutto a favore di show - OcaRandagia : Ad Alfo stanno sulle palle le Giulie, anche la De Lellis... Forse all'asilo una bimbetta di nome Giulia gli rubava… -

L'influencer romana ha rilasciato alcuni commenti sulla puntata di ieri del reality e la storia d'amore tanto chiacchierata tra l'ex velino e la modella piacentina"Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi? - ha scritto la Denelle sue storie Instagran la Deora non ...L'influencer commenta la puntata del Grande Fratello Vip durante la quale si è consumato l'ennesimo incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GFVip, sarebbe stanca del teatrino con Pierpaolo Pretelli: “Non ne posso più”. Interviene ...