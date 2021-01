Giulia De Lellis contro il GFVip e Signorini: “State davvero esagerando” (Di sabato 30 gennaio 2021) Giulia De Lellis ha rilasciato sul suo account Instagram alcuni commenti poco carini sull’invadenza Signorini e Il GFVip Giulia De Lellis durante la diretta di ieri sera del GFVip ha commentato l’ennesimo incontro tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. L’ex corteggiatrice di uomini e donne, che di recente ha anche ammesso che non parteciperebbe mai L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 30 gennaio 2021)Deha rilasciato sul suo account Instagram alcuni commenti poco carini sull’invadenzae IlDedurante la diretta di ieri sera delha commentato l’ennesimo intra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. L’ex corteggiatrice di uomini e donne, che di recente ha anche ammesso che non parteciperebbe mai L'articolo proviene da Leggilo.org.

marilovesdemz : @giuliadeluca31 sì ma non solo. Giulia De Lellis è amica di Giulia Salemi e ha voluto prendere le sue parti di prop… - agrega3006 : @GrandeFratello nel 2017 avete rotto le palle a Giulia De Lellis per un appello alle sue bimbe adesso mi aspetto lo… - zazoomblog : Giulia De Lellis contro il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini: Che tristezza - #Giulia #Lellis #contro… - Giornaleditalia : Giulia De Lellis e Carlo Giussalli Beretta, lei svela tutto: 'Non volevo fidanzarmi ma...' - BITCHYFit : Giulia De Lellis attacca Alfonso Signorini e il GF Vip: “Che tristezza! Stanno esagerando” -