Depaoli esordisce con il Benevento | è la terza squadra in sei mesi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Fabioha esordito con la maglia del: per il terzino si tratta dellain pochidopo Sampdoria e Atalanta È iniziata col botto l’avventura di Fabiocon il. Il terzino di proprietà della Sampdoria, a pochi giorni dal suo arrivo alla corte di Filippo Inzaghi, ha subito esordito nella sfida del Meazza contro l’Inter. Il difensore ha raccolto un dato curioso. L’ex Chievo, infatti, ha vestito lamaglia in soli sei. Dopo l’esordio stagionale con i blucerchiati nella sfida contro la Juventus, e l’infelice parentesi con la maglia dell’Atalanta,ha potuto collezionare immediatamente il primo gettone con i giallorossi. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Depaoli esordisce

Calcio News 24

Fabioha esordito con la maglia del Benevento: per il terzino si tratta della terza squadra in pochi mesi dopo Sampdoria e AtalantaL'Atalanta cresce, ma al 25'è costretto a uscire per un fastidio alla coscia, al suo postoPiccini. La partita resta bloccata per lunghi tratti, perché le due squadre si affrontano ...Fabio Depaoli ha esordito con la maglia del Benevento: per il terzino si tratta della terza squadra in pochi mesi dopo Sampdoria e Atalanta ...Ultime dai campi, le novità di giornata nelle probabili formazioni: chi entra, chi esce e le possibili novità nelle 20 squadre di Serie A.