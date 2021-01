Crotone, Stroppa: “Vincere contro il Genoa potrebbe essere un bel jolly per la salvezza” (Di sabato 30 gennaio 2021) Giovanni Stroppa ha presentato la sfida del suo Crotone in programma domani contro il Genoa che sarà valida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha risposto alle domande della stampa nel consueto appuntamento di vigilia.Crotone-Genoa, le parole di Stroppacaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="632" Stroppa, getty images/captionParte dalle condizioni dei suoi e sui nuovi arrivati mister Stroppa: "Messias? Sta bene ed è a pieno regime. Di Carmine? Sta molto bene fisicamente. Sto pensando se farlo giocare subito. Luperto e Riviere anche. Stanno bene"."Troppi cambi in difesa nelle varie partite? Non penso che cambiare abbia avuto un impatto. Penso che i ragazzi si equivalgano. Poi certo che ho dei ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Giovanniha presentato la sfida del suoin programma domaniilche sarà valida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha risposto alle domande della stampa nel consueto appuntamento di vigilia., le parole dicaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="632", getty images/captionParte dalle condizioni dei suoi e sui nuovi arrivati mister: "Messias? Sta bene ed è a pieno regime. Di Carmine? Sta molto bene fisicamente. Sto pensando se farlo giocare subito. Luperto e Riviere anche. Stanno bene"."Troppi cambi in difesa nelle varie partite? Non penso che cambiare abbia avuto un impatto. Penso che i ragazzi si equivalgano. Poi certo che ho dei ...

