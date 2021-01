Calabria, superiori in classe dal 1 febbraio al 50% per 30 giorni, DDI per chi la richiede. ORDINANZA (Di sabato 30 gennaio 2021) Presenza in aula al 50% e didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle scuole superiori le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta. È quanto prevede, a partire dal prossimo 1 febbraio, l’ORDINANZA (n. 4) firmata oggi dal presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, con la quale vengono fissate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Presenza in aula al 50% e didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle scuolele cui famiglie ne facciano esplicita richiesta. È quanto prevede, a partire dal prossimo 1, l’(n. 4) firmata oggi dal presidente della Regione, Nino Spirlì, con la quale vengono fissate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza covid-19. L'articolo .

