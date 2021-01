VIDEO Luna Rossa-American Magic 2-0, rivivi le prime due regate della semifinale di Prada Cup (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luna Rossa ha letteralmente demolito American Magic nelle prime due regate della semifinale di Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha travolto gli statunitensi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), offrendo una prestazione di rara bellezza e facendo sognare tutti gli appassionati di vela. In condizioni di vento molto forte (16-20 nodi), tutt’altro che gradite alla barca sponsorizzata da Prada e Pirelli, James Spithill e compagni sono stati indomabili nel Golfo di Hauraki e hanno conquistato due vittorie straripanti. Luna Rossa ha giganteggiato in lungo e in largo, dimostrando di essere nettamente più forte dei tanto temuti Americani, reduci da dieci giorni di intenso ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha letteralmente demolitonelleduediCup. L’imbarcazione italiana ha travolto gli statunitensi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), offrendo una prestazione di rara bellezza e facendo sognare tutti gli appassionati di vela. In condizioni di vento molto forte (16-20 nodi), tutt’altro che gradite alla barca sponsorizzata dae Pirelli, James Spithill e compagni sono stati indomabili nel Golfo di Hauraki e hanno conquistato due vittorie straripanti.ha giganteggiato in lungo e in largo, dimostrando di essere nettamente più forte dei tanto temutii, reduci da dieci giorni di intenso ...

