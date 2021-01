Via libera dell’Ema al vaccino anti-Covid di Astrazeneca per le persone dai 18 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Via libera dell’Ema al vaccino Astrazeneca per le persone dai 18 anni. “L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione”, ha scritto su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Viaalper ledai 18. “L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altroefficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione”, ha scritto su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

