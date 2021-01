Vaccino AstraZeneca, via libera EMA per somministrazione ai maggiorenni (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok alla somministrazione del Vaccino sviluppato da AstraZeneca alle persone con più di 18 anni. Si tratta del terzo Vaccino autorizzato dall’EMA dopo quelli di Pfizer e Moderna. “Con questo terzo parere positivo, abbiamo ulteriormente ampliato l’arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell’UE e dello SEE per combattere la pandemia e proteggere i loro cittadini – ha dichiarato Emer Cooke, Direttore esecutivo dell’EMA – Come nei casi precedenti, il CHMP ha valutato rigorosamente questo Vaccino e la base scientifica del nostro lavoro sostiene il nostro fermo impegno a salvaguardare la salute dei cittadini dell’UE”. Come spiega l’Agenzia europea in una nota, i risultati combinati di 4 studi clinici nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok alladelsviluppato daalle persone con più di 18 anni. Si tratta del terzoautorizzato dall’EMA dopo quelli di Pfizer e Moderna. “Con questo terzo parere positivo, abbiamo ulteriormente ampliato l’arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell’UE e dello SEE per combattere la pandemia e proteggere i loro cittadini – ha dichiarato Emer Cooke, Direttore esecutivo dell’EMA – Come nei casi precedenti, il CHMP ha valutato rigorosamente questoe la base scientifica del nostro lavoro sostiene il nostro fermo impegno a salvaguardare la salute dei cittadini dell’UE”. Come spiega l’Agenzia europea in una nota, i risultati combinati di 4 studi clinici nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa ...

