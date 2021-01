Vaccini Covid | Novavax | “Il nostro è efficace al 89 | 3% Anche sulle varianti” Primo report Ema su Pfizer | “Sicuro | nessun effetto imprevisto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mentre continua lo scontro tra Unione europea e Astrazeneca sul taglio delle dosi con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che annuncia che il contratto con la società sarà pubblicato oggi e non esiste la parola “best efforts” come dichiarato dall’ad Pascal Soriot, arrivano due buone notizie. I dati confortanti di fase 3 di un altro candidato vaccino, quello con le proteine ricombinati di, e ildell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla sicurezza di quello di. Lo studio in Uk e altri paesi. “contro le” – La società di biotecnologie ha annunciato oggi che NVX-CoV2373, il suo candidato vaccino per prevenire, ha raggiunto l’endpoint primario, con un’efficacia vaccinale ...