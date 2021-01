Stoccarda | ma che razza di maglia bizzarra si è messo il portiere Kobel?

(Di sabato 30 gennaio 2021) Non solo le giocate dei top player suscitano l’interesse dei media e dei tifosi. Spesso le maglie dei club vengono analizzate come capi di moda raffinati. A volte le grandi firme restano fedeli alle casacche classiche, a volte invece cercano di stupire la piazza con prodotti innovativi. IldelloGregorha mostrato unadavvero stravagante questa sera nella partita del 19° turno di Bundesliga contro il Mainz. Il numero 1 è entrato in campo indossando una casaccae colorata stile retrò che ricorda molto gli anni '90 come quella di Campos.caption id="attachment 1086713" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

(GERMANIA) - Nella 19esima giornata di Bundesliga lo Stoccarda si libera del Mainz 2 - 0, che resta in piena zona retrocessione. Succede tutto nel secondo tempo: prima, al 55', Kalajdzic di testa appoggia in rete il gol del vantaggio, poi al 72' Wamangituka chiude la partita.