Salvini e Meloni non hanno ancora condannato il saluto fascista di Cogoleto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno ancora condannato il saluto fascista con cui Francesco Biamonti (Lega), Valeria Amadei (Fdi), e Mauro Siri (candidato indipendente), hanno preso parte alle votazioni. L'unico esponente del centrodestra a prendere le distanze dai tre consiglieri è stato proprio il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, ex Forza Italia e oggi leader di Cambiamo!, che è però in coalizione con Lega e Fdi: "Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma – ha scritto Toti su Facebook – i consiglieri che durante il consiglio comunale hanno fatto il saluto romano oltre a commettere un reato, hanno ...

