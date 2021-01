Rimozione amianto nelle strutture della Marina militare di Taranto nel rispetto delle norme Usb::"bene ma chiediamo indagini su altri aspetti della nostra denuncia" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Do seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Rimozione amianto nelle strutture della Marina militare di Taranto nel rispetto delle norme. Ferrulli (USB):”bene, ma chiediamo indagini su altri aspetti della nostra denuncia” Accogliamo con entusiasmo la notizia secondo la quale le operazioni di Rimozione dell’amianto eseguite dal personale nelle diverse strutture tarantine della Marina militare, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Do seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb:dinel. Ferrulli (USB):”, masu” Accogliamo con entusiasmo la notizia secondo la quale le operazioni didell’eseguite dal personalediversetarantine, ...

FloMassardi : COMUNICATO STAMPA Regione Lombardia, amianto: bando per l’assegnazione di contributi agli enti locali per la rimoz… - quibresciait : Rimozione amianto, nuovo bando per contributo ad enti pubblici - (red.) Dal 22 febbraio sarà possibile presentare… - infocampania : PONTECAGNANO - IL PARTITO COMUNISTA ATTACCA IL SINDACO: 'TROPPI RITARDI NELLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DALL'EX TABACC… - EngineeringMa : Amatrice (RI) - Intervento di rimozione amianto e rifacimento copertura con installazione di impianto fotovoltaico… - Sicurezza18 : RT @SviluppaInnova: ????Contributo max 65% a #fondoperduto fino a 130k€ per l'acquisto ??macchinari ???attrezzature ??impianti ??rimozione #ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimozione amianto Rimozione amianto, nuovo bando per contributo ad enti pubblici QuiBrescia.it Taranto, amianto strutture M.M. “Ok rimozione, ma chiediamo indagini”

Sulla questione interviene il Coordinatore Nazionale Difesa USB, Ferrulli: “Attendiamo esito di altre indagini a tutela della salute pubblica” ...

Taranto, amianto strutture Marina Militare. “Ok rimozione, ma chiediamo indagini”

Sulla questione interviene il Coordinatore Nazionale Difesa USB, Ferrulli: “Attendiamo esito di altre indagini a tutela della salute pubblica” ...

Sulla questione interviene il Coordinatore Nazionale Difesa USB, Ferrulli: “Attendiamo esito di altre indagini a tutela della salute pubblica” ...Sulla questione interviene il Coordinatore Nazionale Difesa USB, Ferrulli: “Attendiamo esito di altre indagini a tutela della salute pubblica” ...