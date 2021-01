Ranieri | “Con la Juve serve la gara perfetta e un pizzico di fortuna”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa ha parlato in vista dellacon lantus di domani alle 18.00 al Ferraris. Queste le sue parole: “Voglio una squadra che giochi con serenità e abnegazione: non bisognerà sbagliare niente e sperare che ci sia un po’ di buona sorte anche perché squadre così possono sempre sfruttare la giocata di un campione. A Parma ci sono stati degli errori: non possiamo scoprirci in quella maniera, Audero ci ha aiutato a vincere. Mi piace una squadra che giochi bene e faccia gol, ma mi piace anche non prenderli”. Sui bianconeri: “Laè in lotta per lo scudetto: ha cambiato allenatore ma sta facendo bene, è una candidata al primo posto in questo campionato che è particolare perché è molto aperto in testa e in coda”. Tanti giocatori a segno: “Abbiamo dodici ...