Pioli “Testa al Bologna | Ibra è carico e non è razzista”

MILANO (ITALPRESS) – "Ibra è dispiaciuto per l'espulsione di Coppa Italia ma è molto determinato e molto carico per la gara di domani. Certe situazioni, come quella del derby, possono succedere. Non mi è piaciuto quanto è accaduto ma ora dobbiamo mettere un punto su questa faccenda. Ibra non è mai stato razzista: la sua storia parla chiaro". Così, alla vigilia di Bologna-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, a proposito di Ibrahimovic, del rosso ricevuto nel derby e dello "scontro" con Lukaku. "Non serve guardarsi indietro. Dobbiamo guardare avanti, lavorare e pensare al Bologna, che gioca un calcio intenso e aggressivo. Sarà una partita delicata. Abbiamo fatto un ottimo percorso sin qui. Alla fine del girone di andata abbiamo 18 punti in ...

