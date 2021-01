Nuovo Governo | Renzi dice no al Conte terzo?

(Di venerdì 29 gennaio 2021)no alnumero tre. E’ ancora Matteoa gestire la crisi diistaurata dal suo partito qualche settimana fa, con le dimissioni dei Ministri di Italia Viva dalretto da Giuseppe. Le consultazioni sono iniziate lunedì e vanno avanti, ma ancora non si sa se L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::traccia un bilancio del suonon vuole polemiche sulla scuola Ilinvestirà sulla scuolagarantisce che non ci sarà un rimpasto diÈ ...

MatteoRichetti : Pensare di ripartire da un Governo guidato da Conte, con una maggioranza che cambia in base alle intenzioni dei sin… - HuffPostItalia : Barbara Lezzi: 'Se c'è Renzi, non voto la fiducia al nuovo Governo' - GiulioCentemero : ??872 migranti sono sbarcati nel nostro paese nel mese di gennaio 2021 nel silenzio più assoluto ??Il governo cosa… - GFScavuzzo : Dopo l'incarico esplorativo a Fico (destinato a fallire), lunedì avremo il vero nuovo incarico di governo e potrebb… - 16blu : RT @DomiziLa: Lezzi: 'Se ci sono miei colleghi.. che fanno il solito giravolta.. coinvolgendo nuovamente Renzi nel nuovo governo.. io e mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Governo

Orizzonte Scuola

Ma anche una posizione più possibilista: non chiude all'ipotesi di unanche con Iv ("partire dall'attuale maggioranza"). Finito il primo giro di incontri, il capo dello Stato ha ...E la grillina ha minacciato il: "Non darei la fiducia a un altrocon Renzi, per di ... Farlo entrare diin squadra, invece, avrebbe l'effetto contrario. Sarebbe un deterrente per ...Breve comunicazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo aver completato tutte le consultazioni: "C'è una ...Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo le consultazioni (32 ore di colloqui), ha parlato alla stampa. Le sue parole.