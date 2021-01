Nel circo vagabondo di un romantico (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’Argentina del 1975, ancora governata da Isabelita Perón, un ignoto «consulente» non privo di acume stilò per la División de Informaciones della polizia bonaerense un rapporto sul romanzo di Haroldo Conti Mascaró, el cazador americano, dichiarando che il libro, «di alto livello tecnico e letterario», pur senza riferirsi esplicitamente al marxismo ne diffondeva senza possibilità di errore «ideologie, dottrine, sistemi politici, economici o sociali». Apparso quello stesso anno e vincitore del premio Casa de las Américas, il volume fu quindi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’Argentina del 1975, ancora governata da Isabelita Perón, un ignoto «consulente» non privo di acume stilò per la División de Informaciones della polizia bonaerense un rapporto sul romanzo di Haroldo Conti Mascaró, el cazador americano, dichiarando che il libro, «di alto livello tecnico e letterario», pur senza riferirsi esplicitamente al marxismo ne diffondeva senza possibilità di errore «ideologie, dottrine, sistemi politici, economici o sociali». Apparso quello stesso anno e vincitore del premio Casa de las Américas, il volume fu quindi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

