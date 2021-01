NBA 2021, i risultati della notte (29 gennaio): cadono i Lakers senza Davis. Clippers e Rockets in volata su Heat e Trail Blazers (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattro le partite giocate in questa notte NBA, ricca di argomenti se non altro per la presenza delle due franchigie di Los Angeles, degli Houston Rockets ormai privi da tempo del partito James Harden e di una versione perlomeno rivedibile dei Golden State Warriors. Sono proprio i Lakers a far registrare il rovescio più pesante della giornata. Privi di Anthony Davis, i gialloviola devono cedere al cospetto dei Detroit Pistons alla Little Caesars Arena per 107-92, cedendo nella seconda metà dell’ultimo quarto di fronte ai 23 punti di Blake Griffin, ai 20 di Wayne Ellington e ai 17 con 10 rimbalzi di Mason Plumlee. Sul fronte ospite 22 di LeBron James e Kyle Kuzma, che vanno in doppia doppia per differenti vie (10 assist l’uno, 10 rimbalzi l’altro) e 13 di Talen Horton-Tucker. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattro le partite giocate in questaNBA, ricca di argomenti se non altro per la predelle due franchigie di Los Angeles, degli Houstonormai privi da tempo del partito James Harden e di una versione perlomeno rivedibile dei Golden State Warriors. Sono proprio ia far registrare il rovescio più pesantegiornata. Privi di Anthony, i gialloviola devono cedere al cospetto dei Detroit Pistons alla Little Caesars Arena per 107-92, cedendo nella seconda metà dell’ultimo quarto di fronte ai 23 punti di Blake Griffin, ai 20 di Wayne Ellington e ai 17 con 10 rimbalzi di Mason Plumlee. Sul fronte ospite 22 di LeBron James e Kyle Kuzma, che vanno in doppia doppia per differenti vie (10 assist l’uno, 10 rimbalzi l’altro) e 13 di Talen Horton-Tucker. La ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 All Star Game 2021: al via le votazioni dei tifosi La Gazzetta dello Sport NBA 2021, i risultati della notte (29 gennaio): cadono i Lakers senza Davis. Clippers e Rockets in volata su Heat e Trail Blazers

