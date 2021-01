Mattarella dà mandato esplorativo a Fico: Italia Viva ci sta? Di Battista per certo no (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per provare a uscire dalla crisi politica, il presidente della Repubblica ha affidato un incarico esplorativo a Roberto Fico. Il presidente della Camera dovrà verificare se ci saranno le condizioni di ripartire da una maggioranza di governo identica all’attuale: dunque composta dal Movimento 5 Stelle, dal Pd, da Leu e da Italia Viva. E dovrà farlo entro martedì 2 febbraio, quando è atteso di nuovo al Quirinale per riferire a Sergio Mattarella il risultato dei suoi colloqui. La decisione del Colle è stata quella ci non reincaricare subito il premier dimissionario. Fico è stato convocato al Colle alle 19 e 30 e dopo essersi intrattenuto col Presidente dalla Repubblica, poi è stato Ugo Zampetti, il Segretario generale ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per provare a uscire dalla crisi politica, il presidente della Repubblica ha affidato un incaricoa Roberto. Il presidente della Camera dovrà verificare se ci saranno le condizioni di ripartire da una maggioranza di governo identica all’attuale: dunque compodal Movimento 5 Stelle, dal Pd, da Leu e da. E dovrà farlo entro martedì 2 febbraio, quando è atteso di nuovo al Quirinale per riferire a Sergioil risultato dei suoi colloqui. La decisione del Colle èta quella ci non reincaricare subito il premier dimissionario.to convocato al Colle alle 19 e 30 e dopo essersi intrattenuto col Presidente dalla Repubblica, poi èto Ugo Zampetti, il Segretario generale ...

