L’Uomo Che Non Ha Idea incontra Jacopo Fo | Federico Barbarossa e tutti gli appassionati di storie censurate e folli idee

"Ed ecco nasce un'Idea folle. Costruire una città trappola, Alessandria. Pensate che Idea, costruisco una città per distruggere un'esercito." "È una città su una palude e gran parte della città è fatta su barche. Le mura sono costruite di legno su barconi e però sono mura che si possono spostare un'Idea geniale, un'Idea completamente diversa." "Io credo che sarebbe importante conoscere queste storie. Mi è venuta l'Idea dell'amore per la storia grazie a queste storie straordinarie che mi raccontavano. Certo non le lezioni noiose di storia della scuola con le date e i nomi dei re da imparare a memoria ma il ragionamento, ed è il ragionamento che poi resta e che tu sei in grado di trasmettere e che farà nascere nei tuoi discendenti ..."

