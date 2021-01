La salute del Pianeta è una precondizione umana | non un’alternativa accessoria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La natura, e la sua tutela, non sono una priorità in Italia. O almeno è quanto emerge dalla bozza del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU. Nonostante il New Green Deal ponga la sostenibilità come centrale per il futuro delle nuove generazioni e come chiave di volta per una ripresa post pandemia, nella declinazione italiana questa centralità è assente, e permane invece quella logica “estrattiva” che ha guidato il nostro rapporto con la natura, considerata una mera “risorsa” da gestire a nostro vantaggio, e che ha portato al deterioramento del capitale naturale. Per questo quattordici organizzazioni ambientaliste e rappresentanti della ricerca scientifica, tra cui noi di Marevivo, hanno scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dell’Ambiente ...