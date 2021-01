Italo Cirielli FdI a Servalli | “Intitoliamo i giardinetti ai Martiri delle Foibe”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In vista della celebrazione del Giorno del Ricordo (il 10 febbraio 2021) ho deciso di sostenere la richiesta del Comitato Dieci Febbraio per l’intitolazione dei giardini situati fra la stazione ferroviaria ed il Trincerone ai”. Lo annuncia, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Una iniziativa lodevole che ha l’obiettivo di voler conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra (tra cui ricordo anche l’esule cavese Pietro Santin). Auspico, quindi, che l’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni – in particolare il sindaco Vincenzo ...