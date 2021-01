Governo: Bellanova, 'incarico a Conte? aspettiamo Mattarella' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Intanto facciamo decidere il presidente della Repubblica, poi diremo nostra opinione". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su la7 a chi gli chiede quale sarà la reazione di Iv se il presidente Sergio Mattarella decidesse di affidare l'incarico a Giuseppe Conte dopo che ieri Italia Viva ha detto che non ci sono ancora le condizioni per un incarico al premier dimissionario. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Intanto facciamo decidere il presidente della Repubblica, poi diremo nostra opinione". Lo dice Teresaa Tagadà su la7 a chi gli chiede quale sarà la reazione di Iv se il presidente Sergiodecidesse di affidare l'a Giuseppedopo che ieri Italia Viva ha detto che non ci sono ancora le condizioni per unal premier dimissionario.

fattoquotidiano : Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: “Di Maio premier? Nessun veto”. La replica: “Vogliono mettermi con… - fattoquotidiano : Governo, Bellanova: “Conte-ter? Da noi nessun nome e nessun veto, ma deve essere rimosso quello su Italia Viva” - fanpage : Bellanova: 'Per noi andrà bene quello che deciderà il Presidente Mattarella' #Consultazioni - valerosaspina : RT @scenarieconomic: Che bello. #Renzi 'Invidia' il costo del lavoro in Arabia Saudita, dove vige una sort di semi-schiavitù. La sindacalis… - marsigatto : RT @scenarieconomic: Che bello. #Renzi 'Invidia' il costo del lavoro in Arabia Saudita, dove vige una sort di semi-schiavitù. La sindacalis… -