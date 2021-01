Fedez, dopo i problemi arriva il sole: la dedica da pelle d’oca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fedez ha ricevuto una dedica molto commovente, in cui da ogni frase si evince il grande rapporto di amicizia che lega lui e l’autore Fedez (Instagram)Fedez è uno dei più grandi artisti del momento ed insieme a sua moglie Chiara Ferragni riscuotono anche parecchio successo sui social. Non si limita soltanto ai post e alle stories, il cantante infatti è “conduttore” del suo show live su Twich chiamato “La tana del boomer”. Nonostante sia una serie sul web i suoi sono spesso invitati di alto livello e la trasmissione registra anche un buon numero di pubblico. Se su internet è uno dei colossi dentro casa invece c’è un altro “boss” ed è il piccolo Leone. Recentemente in una storia condivisa sul profilo di Chiara abbiamo visto la versione “supereroe” del piccolo. Vestito da Hulk in occasione del carnevale ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha ricevuto unamolto commovente, in cui da ogni frase si evince il grande rapporto di amicizia che lega lui e l’autore(Instagram)è uno dei più grandi artisti del momento ed insieme a sua moglie Chiara Ferragni riscuotono anche parecchio successo sui social. Non si limita soltanto ai post e alle stories, il cantante infatti è “conduttore” del suo show live su Twich chiamato “La tana del boomer”. Nonostante sia una serie sul web i suoi sono spesso invitati di alto livello e la trasmissione registra anche un buon numero di pubblico. Se su internet è uno dei colossi dentro casa invece c’è un altro “boss” ed è il piccolo Leone. Recentemente in una storia condivisa sul profilo di Chiara abbiamo visto la versione “supereroe” del piccolo. Vestito da Hulk in occasione del carnevale ...

