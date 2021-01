Ema, via libera al vaccino AstraZeneca per uso dai 18 anni. Pochi dati sugli Over 55 (Di venerdì 29 gennaio 2021) vaccino Covid, l’Ema autorizza il prodotto di AstraZeneca per uso dai 18 anni in su. Pochi dati a disposizione su soggetti con più di 55 anni. L’Ema, Agenzia Europea dei Medicinali, ha approvato l’uso del vaccino di AstraZeneca contro il Covid per persone dai 18 anni in su. Ema, via libera al vaccino AstraZeneca In base alle indicazioni dell’Ema, il vaccino di AstraZeneca può essere somministrato a persone dai 18 anni in su e può essere somministrato anche a persone con più di 55 anni anche se su questa seconda categoria di persone i dati a disposizione sono Pochi. In fase di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021)Covid, l’Ema autorizza il prodotto diper uso dai 18in su.a disposizione su soggetti con più di 55. L’Ema, Agenzia Europea dei Medicinali, ha approvato l’uso deldicontro il Covid per persone dai 18in su. Ema, viaalIn base alle indicazioni dell’Ema, ildipuò essere somministrato a persone dai 18in su e può essere somministrato anche a persone con più di 55anche se su questa seconda categoria di persone ia disposizione sono. In fase di ...

