Efficace il primo vaccino anti-Covid a dose unica. Ecco i dati di Johnson&Johnson (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono positivi i dati sul primo vaccino contro il Coronavirus a dose unica. La formula della società farmaceutica Johnson&Johnson ha un’efficacia media del 66%. L’azienda produttrice del farmaco acquistato per 400 milioni di dosi dall’Unione europea ha pubblicato oggi, 29 gennaio, i risultati delle sue sperimentazioni. La percentuale è più bassa dei vaccini prodotti per esempio da Pfizer e Moderna (95%), ma, come spiega la Repubblica, «i dati variano molto a seconda dei vari paesi in cui i test sono stati condotti» e delle varianti in circolazione. Negli Stati Uniti il vaccino – che non ha bisogno del richiamo e può essere conservato a temperatura di frigo (2-8 gradi) – avrebbe un’efficacia del 72%, in Sudafrica – dove è stata scoperta una ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono positivi isulcontro il Coronavirus a. La formula della società farmaceutica Johnson&Johnson ha un’efficacia media del 66%. L’azienda produttrice del farmaco acquistato per 400 milioni di dosi dall’Unione europea ha pubblicato oggi, 29 gennaio, i risultati delle sue sperimentazioni. La percentuale è più bassa dei vaccini prodotti per esempio da Pfizer e Moderna (95%), ma, come spiega la Repubblica, «ivariano molto a seconda dei vari paesi in cui i test sono stati condotti» e delle variin circolazione. Negli Stati Uniti il– che non ha bisogno del richiamo e può essere conservato a temperatura di frigo (2-8 gradi) – avrebbe un’efficacia del 72%, in Sudafrica – dove è stata scoperta una ...

