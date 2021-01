Covid-19, le rassicurazioni di Volpe a Mastella sui vaccini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato questa mattina il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, per un confronto sugli aspetti sanitari riguardanti la città di Benevento. Avendo riscontrato, ancora una volta, la fattiva e preziosa operosità dell’Asl nel far fronte alla pandemia, il sindaco Mastella ha ringraziato sia il direttore dell’Asl che i dirigenti e gli operatori dell’azienda sanitaria per l’importante opera prestata nel contrastare la diffusione del Covid-19. Il direttore Volpe ha inoltre informato il sindaco Mastella che non ci sono problemi a riguardo delle operazioni di somministrazione della seconda dose del vaccino e che quindi tutto procederà regolarmente. Il sindaco Mastella a sua volta ha informato il direttore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clementeha incontrato questa mattina il direttore dell’Asl, Gennaro, per un confronto sugli aspetti sanitari riguardanti la città di Benevento. Avendo riscontrato, ancora una volta, la fattiva e preziosa operosità dell’Asl nel far fronte alla pandemia, il sindacoha ringraziato sia il direttore dell’Asl che i dirigenti e gli operatori dell’azienda sanitaria per l’importante opera prestata nel contrastare la diffusione del-19. Il direttoreha inoltre informato il sindacoche non ci sono problemi a riguardo delle operazioni di somministrazione della seconda dose del vaccino e che quindi tutto procederà regolarmente. Il sindacoa sua volta ha informato il direttore ...

infoitinterno : Covid, Arcuri: non servono rassicurazioni di Pfizer ma i vaccini - occhio_notizie : Il commissario #Arcuri ha affermato che quello che serve al nostro Paese sono i vaccini non le 'rassicurazioni di… - infoiteconomia : Covid, Arcuri a Genova: 'Ritardi? Non servono rassicurazioni, servono i vaccini' - infoitinterno : Covid, Arcuri contro Pfizer: 'Non mi bastano le rassicurazioni, mi servono i vaccini' - Giornaleditalia : Covid, Arcuri: non servono rassicurazioni di Pfizer ma i vaccini -