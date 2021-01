Coronavirus, controlli lungo le strade e nei locali: 295 persone fermate e 11 multe (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Prefettura di Perugia ha reso noti i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 per la giornata di ieri, ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Prefettura di Perugia ha reso noti i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 per la giornata di ieri, ...

CaleEuropaEdic : ??#Disinformazione sul coronavirus:'Prorogato programma di monitoraggio delle piattaforme incentrato sui #vaccini'????… - ComuneBagheria : Coronavirus: continuano i controlli anti assembramento della Polizia municipale - NewSicilia : Diversi i controlli nel capoluogo siciliano - VIDEO #Newsicilia - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Palermo: controlli a tappeto per la zona rossa, traffico in tilt (VIDEO) - ag_notizie : Coronavirus, nuovo week end di screening per la popolazione scolastica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli lungo le strade e nei locali: 295 persone fermate e 11 multe PerugiaToday Coronavirus (27/01): 502 nuovi casi positivi, 12 decessi Cronaca

I casi di positività al Coronavirus sono 502 in più rispetto a ieri (495 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico ...

Coronavirus Lazio. Rebibbia il carcere della vergogna trasformato in incubatore dall'indifferenza della politica

Proprio da qualche settimana attraverso l’Asl è partito un piano di controllo a tappeto: si stanno eseguendo, infatti, i tamponi su tutta la popolazione carceraria. Il problema però sono gli ...

I casi di positività al Coronavirus sono 502 in più rispetto a ieri (495 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico ...Proprio da qualche settimana attraverso l’Asl è partito un piano di controllo a tappeto: si stanno eseguendo, infatti, i tamponi su tutta la popolazione carceraria. Il problema però sono gli ...