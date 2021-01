Conto corrente scoperto, cosa si rischia nel 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dallo scorso 1° gennaio avere anche un minimo scoperto sul Conto corrente può portare a delle spiacevoli conseguenze. E’ l’effetto di una normativa europea recepita da alcuni paesi, tra i quali l’Italia. Una normativa che suona allarmante, soprattutto per chi gestisce una impresa, media, grande o piccola che sia. Sembra infatti che basti uno sconfinamento di soli 500 euro su qualsiasi Conto corrente di qualunque Istituto di Credito per passare ad una “soglia di rilevanza”, soggetti quindi alla centrale allarmi bancaria. Dal 1° gennaio di quest’anno le banche considereranno morosi i clienti con pagamenti mensili scoperti, con un grosso problema: non saranno più permessi gli addebiti automatici sui conti correnti in rosso. Un problema per le imprese Poniamo il caso di un imprenditore alle strette con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dallo scorso 1° gennaio avere anche un minimosulpuò portare a delle spiacevoli conseguenze. E’ l’effetto di una normativa europea recepita da alcuni paesi, tra i quali l’Italia. Una normativa che suona allarmante, soprattutto per chi gestisce una impresa, media, grande o piccola che sia. Sembra infatti che basti uno sconfinamento di soli 500 euro su qualsiasidi qualunque Istituto di Credito per passare ad una “soglia di rilevanza”, soggetti quindi alla centrale allarmi bancaria. Dal 1° gennaio di quest’anno le banche considereranno morosi i clienti con pagamenti mensili scoperti, con un grosso problema: non saranno più permessi gli addebiti automatici sui conti correnti in rosso. Un problema per le imprese Poniamo il caso di un imprenditore alle strette con ...

