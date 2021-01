Cina, giustiziato l’ex magnate Lai Xiaomin: era stato condannato a morte per corruzione e bigamia (Di venerdì 29 gennaio 2021) È stato giustiziato l’ex banchiere ed ex alto funzionario del Partito comunista cinese, Lai Xiaomin, di 58 anni, condannato a morte da un tribunale di Tianjin per corruzione e bigamia. Simbolo della crociata anti-corruzione del presidente cinese Xi Jinping, Lai era accusato tra l’altro di avere intascato in un decennio tangenti per l’equivalente di 260 milioni di dollari, in cambio di atti derivati dall’abuso della sua posizione su investimenti, contratti di costruzione e altri favori. Si tratterebbe della condanna più dura imposta nel Paese nell’ambito della corruzione: solitamente la maggior parte delle condanne a morte comminate dai tribunali cinesi è sospesa per due anni e commutata in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Èbanchiere ed ex alto funzionario del Partito comunista cinese, Lai, di 58 anni,da un tribunale di Tianjin per. Simbolo della crociata anti-del presidente cinese Xi Jinping, Lai era accusato tra l’altro di avere intascato in un decennio tangenti per l’equivalente di 260 milioni di dollari, in cambio di atti derivati dall’abuso della sua posizione su investimenti, contratti di costruzione e altri favori. Si tratterebbe della condanna più dura imposta nel Paese nell’ambito della: solitamente la maggior parte delle condanne acomminate dai tribunali cinesi è sospesa per due anni e commutata in ...

Agenzia_Italia : Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Cina, giustiziato l’ex magnate Lai Xiaomin: era stato condannato a morte per corruzione e bigamia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cina, giustiziato l’ex magnate Lai Xiaomin: era stato condannato a morte per corruzione e bigamia - fattoquotidiano : Cina, giustiziato l’ex magnate Lai Xiaomin: era stato condannato a morte per corruzione e bigamia - Tucidide3 : RT @Agenzia_Italia: Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin -

Ultime Notizie dalla rete : Cina giustiziato Cina: giustiziato il tycoon condannato a morte per tangenti

Lai era accusato tra l'altro di avere intascato tangenti per l'equivalente di 260 milioni di dollari. La parabola discendente del potentissimo capo di China Huarong Asset management divenuta un ...

Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin

Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin

Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin AGI - Agenzia Italia Tangenti e bigamia, in Cina giustiziato il magnate Lai Xiaomin

AGI - La Cina ha giustiziato l'ex presidente di China Huarong Asset Management, il 58enne Lai Xiaomin, condannato per tangenti e bigamia.Lai era stato condannato a morte a inizio gennaio da un tribuna ...

Cina: giustiziato il tycoon condannato a morte per tangenti

L'ex banchiere ed ex alto funzionario del Partito comunista cinese Lai Xiaomin, condannato a morte da un tribunale di Tianjin per corruzione e bigamia, è stato giustiziato questa mattina: lo rendono n ...

Lai era accusato tra l'altro di avere intascato tangenti per l'equivalente di 260 milioni di dollari. La parabola discendente del potentissimo capo di China Huarong Asset management divenuta un ...Tangenti e bigamia, inil magnate Lai XiaominAGI - La Cina ha giustiziato l'ex presidente di China Huarong Asset Management, il 58enne Lai Xiaomin, condannato per tangenti e bigamia.Lai era stato condannato a morte a inizio gennaio da un tribuna ...L'ex banchiere ed ex alto funzionario del Partito comunista cinese Lai Xiaomin, condannato a morte da un tribunale di Tianjin per corruzione e bigamia, è stato giustiziato questa mattina: lo rendono n ...