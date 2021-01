«Ciao Papu», ecco lo speciale de L’Eco di Bergamo: 6 pagine per salutare Gomez (Di venerdì 29 gennaio 2021) ecco qui le sei pagine che L’Eco di Bergamo ha dedicato oggi a Gomez. Lo speciale «Ciao Papu» contiene un editoriale di Roberto Belingheri, un lavoro tecnico di Pietro Serina, con l’evoluzione del Papu sotto la guida dei tre allenatori … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 gennaio 2021)qui le seichediha dedicato oggi a. Lo» contiene un editoriale di Roberto Belingheri, un lavoro tecnico di Pietro Serina, con l’evoluzione delsotto la guida dei tre allenatori …

ilsivigliano : @mancueper @juanma_gv @ercernadas Ciao Manuelo, il papu è un giocatore incredibile, ti farà divertire. - Kabazzini : Ciao papu ???? - GioTeofilo : Ciao Papu. Bergamo ti ama, torna presto. ?? - giovanni_moscaa : CIAO PAPU ?? - manenz4 : @SevillaFC @BaldInBergamo Peccato per come sia finita a Bergamo. Ciao Papu, in bocca al lupo! -

Il ricordo commosso dei figli: "Ha combattuto come un leone contro la malattia. La sua vita è stata un esempio". L’ingegnere aveva 66 anni ...

Nel 1951 vinse Nilla Pizzi con “Grazie dei fior”. Gli albori di un evento che crea i miti anche quando non li comprende ...

